Le dongle Android TV de Google se dévoile en images, avec sa télécommande

Le Chromecast Ultra va avoir le droit à un successeur d’ici les prochaines semaines. Il s’agira d’un dongle Android TV créé par Google et XDA-Developers dévoile aujourd’hui les premières images. Le dongle est accompagné par une télécommande (qui n’existe pas du tout avec le Chromecast Ultra, le contrôle se fait depuis son smartphone).

Le produit, qui a pour nom de code Sabrina, a été dévoilé dans une vidéo créée par Google qui est réservée aux employés et qui remonte à octobre 2019. Le dongle a une forme un peu allongée, là où le Chromecast Ultra est davantage arrondi. Trois coloris semblent prévus : noir, blanc et beige/rose.

On peut également découvrir la télécommande avec six boutons : retour en arrière, Google Assistant, accueil, favoris, lecture/pause et mute. La partie supérieure semble être une zone pour faire des ronds afin de naviguer dans les menus, régler le volume et avancer/reculer pendant la lecture d’un contenu. Le bouton central sert certainement à valider.

On découvre ensuite des images de l’interface d’Android TV avec les films et séries qui sont situés sur la partie inférieure. Il y a un carrousel au centre qui défile automatiquement avec différents programmes et des menus en haut.

La date de sortie précise n’est pas connue, si ce n’est que cela devrait être cet été. Le prix est lui aussi inconnu. À titre d’information, le Chromecast Ultra est commercialisé pour 79 euros.