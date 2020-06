Ryzen C7 : les premières specs du SoC RDNA 2 d’AMD destiné aux mobiles

Il faut toujours autant se pincer pour y croire : AMD s’apprête à lancer sur le marché le premier SoC mobile basé sur l’architecture RDNA 2 ! L’annonce avait fait l’effet d’une petite bombe il y a quelques mois, et l’on en sait désormais un peu plus sur les specs du Ryzen C7, un SoC mobile compatible 5G qui pourrait bien pulvériser toute la concurrence, y compris les GPUs embarqué dans les SoC Snapdragon de Qualcomm. SlashLeaks serait parvenu à mettre la main sur la fiche de specs du Ryzen C7, et comme prévu, c’est bien la partie GPU de ce SoC qui nous impressionne le plus.

Passons rapidement sur le CPU : gravure en 5nm par TSMC, huit cœurs 64 bits, dont deux qui peuvent grimper à la fréquence de 3 GHz et 4 cœurs ARM Cortex A55. Presque du classique en somme (hormis le support de la RAM en LPDRR5). En revanche, le GPU casse vraiment le moule : l’architecture RDNA 2 Mobile (avec 4 Core custom) permettrait d’obtenir des performances d’affichage 45% supérieures à celles du GPU intégré dans l’Adreno 650 du Snapdragon 865 ! Un GPU mobile d’une telle puissance permet même d’envisager des casques VR autonomes capables de rivaliser avec les performances d’affichage du PSVR.