[Test] Samsung Galaxy Tab S6 Lite : le stylet fait toute la différence

Présentée comme la petite sœur de la Galaxy Tab S6, la Galaxy Tab S6 Lite navigue dans la catégorie des tablettes 10 pouces d’entrée de gamme (et le prix qui va avec), des ardoises qui visent principalement des usages « grand-public » (consultation, surf, ebook, un peu de jeu, mail, etc.). A l’usage, si l’on met de côté le design copié/collé entre la Tab 6 et la Tab 6 Lite, les différences entre les deux modèles nous semblent assez nombreuses, autant sur certains aspects positifs… que négatifs. La Tab S6 Lite a t-elle vraiment de quoi convaincre sa clientèle cible ? La réponse ci-dessous :

Une finition irréprochable

Ce n’est pas vraiment son aspect extérieur qui permet de distinguer la Galaxy Tab S6 Lite de la Tab S6 « tout court ». La tablette de 10,4 pouces affiche les mêmes lignes générales que la Galaxy Tab 6 10,5 pouces, même si l’on pourra toujours arguer qu’il est difficile de faire dans l’originalité pour ce qui n’est avant tout qu’un écran avec des composants électroniques derrière. Les plus pointilleux noteront tout de même que la Tab S6 Lite est un poil plus épaisse que la Tab S6 (7mm contre 5,7 mm) et un poil moins légère (465 grammes contre 420 grammes). Quant à la différence de diagonale (10,4 pouces pour la Lite, 10,5 pouces pour la Tab 6), elle ne sera perceptible que par un œil bionique.

Les boutons d’activation et de volume sont disposés sur la tranche droite, et c’est aussi sur la tranche droite que se trouve la zone magnétique sur laquelle viendra se placer le stylet S-Pen. Les propriétaires de casque filaire seront ravis de constater la présence d’une prise mini-jack 3,5 mm, un port de plus en plus délaissé au profit du Bluetooth. Le design général de la Tab S6 Lite n’est ni ébouriffant ni particulièrement moche, mais l’essentiel est là, c’est à dire une finition franchement irréprochable pour une ardoise dans cette tranche de prix.

Un écran LCD bien contrasté… mais peu lumineux

L’écran LCD de la Tab S6 Lite n’a rien de déshonorant… mais l’écart est tout de même notable avec la dalle OLED du Tab 6. Ce qui frappe d’emblée, c’est la luminosité faiblarde (environ 390 cd/m²), suffisante en conditions de lumière faible mais presqu’inexploitable en plein soleil (pour ne pas dire en plein jour). Pour le reste, le constat est dans l’ensemble positif : la définition est élevée ( 2 000 x 1 200 pixels), le contraste excellent et la colorimétrie fidèle. La réactivité est bonne (sans plus) et l’angle de vision n’est pas formidable, mais ce type d’appareil est avant tout conçu pour un usage mono-utilisateur (et donc pour une unique personne bien en face de l’écran). Concernant la partie sonore, on se demande une fois de plus où est passée l’expertise AKG pourtant mise en avant par Samsung. Le son délivré par la tablette est assez précis, mais il manque de relief et surtout, les effets stéréophonique sont passés à la trappe ! On a même fini par se demander si notre modèle de test n’avait pas un petit soucis de ce côté là, mais un coup d’œil sur d’autres avis nous a malheureusement convaincu que le problème de rendu stéréo était bien propre à la Tab S6 Lite.

Des perfs moyennes, mais un S-Pen très confortable

Du côté des performances générales, la Tab 6 Lite fait le job… jusqu’à un certain point. La très sobre interface OneUI 2.0 (qui surplombe Android 10) reste parfaitement fluide en toute occasion, mais il vaudra mieux faire l’impasse sur les jeux 3D un poil gourmands, qui rament VRAIMENT (chute de framerate). L’Exynos 9611 et les 4 Go de RAM ne font pas de miracles ici, mais après tout là encore, le positionnement de cette tablette ne la destine pas prioritairement aux « gros » joueurs mobiles. Le stylet S-Pen se montre en revanche très convaincant : étonnamment précis et réactif (temps de latence très légèrement perceptible malgré tout), il perd cependant quelques fonctions par rapport au S-Pen de la Tab S6. Le stylet fourni avec la Tab S6 Lite est en effet dénué de puce Bluetooth, ce qui signifie qu’il n’est plus possible de commander à distance la tablette (via le stylet). La Tab S6 Lite n’est pas une tablette particulièrement « stylet-centric », mais l’accessoire reste toujours aussi confortable à utiliser pour la prise de note ou dans certaines apps (dont la très sympa AR Doodle qui permet de rajouter des dessins AR sur son visage, en temps réel). On remarque aussi assez vite que se servir de la tablette du bout du stylet permet de libérer de la surface d’affichage « visible », nos grosses paluches étant moins présentes sur l’écran. Last but not least, le S-Pen se rattache élégamment sur la tranche droite magnétisée de la S6 Lite.

Des photos au rendu médiocre

On aurait pu faire une partie un peu consistante sur la partie photo de la Tab S6 Lite. On aurait pu. Pour le faire court, les clichés réalisés avec l’unique capteur dorsal 8 MPx sont d’une grande médiocrité de rendu : lissage beaucoup trop prononcé, couleurs surréalistes, on a l’impression de revenir à l’époque où Samsung ne se souciait pas vraiment du piqué de ses photos ni même de la notion de fidélité colorimétrique. Et bien sûr, c’est encore plus atroce en conditions de faible luminosité (clichés totalement inexploitables). Le capteur frontal 5 MPx ne vaut pas mieux et servira tout au plus à du chat vidéo sur Zoom… ce qui n’est finalement pas si mal. Puisqu’on en est à parler des choses qui fâchent, rappelons que la Tab S6 Lite ne dispose pas de vrai capteur de sécurité biométrique : pas de capteur d’empreintes et capteur facial en simple 2D. Les plus précautionneux devront donc retourner à ce bon vieux code de verrouillage.

Une vraie coureuse de fond

L’autonomie est sans contexte l’un des points forts de la Galaxy Tab S6 Lite. Notre modèle de test a tenu environ une vingtaine d’heure avant la recharge, soit 2 à 3 jours en usage fractionné « normal » (sauf si vous passez vraiment plus de 10 heures par jour sur la tablette).

Conclusion : un bon compromis technologique dans cette tranche de prix

La Galaxy Tab S6 Lite remplit globalement son contrat. Pour une tablette facturée à moins de 400 euros, l’essentiel est là, même si l’on déplore quelques petits ratages (stéréo, APN médiocre). L’excellente finition générale, la qualité de l’écran LCD, le confort du stylet S-Pen et l’autonomie de près de 20 heures composent au final un bon compromis général dans cette tranche de prix. La Tab S6 Lite n’est clairement pas une tablette de « productivité », mais les amateurs d’ebooks, de surf et de contenus vidéo/audio devraient largement y trouver leur compte.

7/10 Affichage 7,5/10 Design 6,5/10 Performances 8/10 Autonomie 7,5/10 Notre avis