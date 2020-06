Free s’allie avec Digiciel pour améliorer la couverture aux Antilles et en Guyane

Iliad, la maison mère de Free, annonce aujourd’hui avoir passé un partenariat avec l’opérateur Digicel. Il a pour objectif d’améliorer la couverture mobile aux Antilles et en Guyane.

Un co-entreprise est créée par Iliad et Digicel. Cette société détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux groupes dans la zone Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth) et en Guyane française. Les deux opérateurs conserveront leurs cœurs de réseau et leurs autorisations d’utilisation des fréquences, et continueront de disposer d’une totale autonomie commerciale, indique Iliad dans un communiqué publié ce mardi.

Cette co-entreprise va permettre à Iliad et Digicel d’investir conjointement pour accroître significativement le nombre de sites mobiles et augmenter ainsi la couverture et les débits, selon leurs dires. L’objectif est de disposer, à terme, de l’un des plus importants réseaux d’infrastructures Télécoms des Antilles, toujours selon Iliad et Digicel.

Il faut savoir que Free a déjà commencé à déployer son réseau dans la zone Caraïbes, et ce depuis plusieurs mois maintenant. Mais l’opérateur ne dit pas encore quand il lancera ses premières offres sur place.