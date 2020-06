Android 11 : le nouveau menu se dévoile avec un contrôle de la maison connectée

Un nouveau menu sera disponible avec Android 11. Il s’agira de Quick Controls (contrôles rapides) qui, comme le nom l’indique, donne accès à des raccourcis. Il s’active en laissant appuyer son doigt sur le bouton ON/OFF du smartphone. Cet appui permet aujourd’hui d’éteindre ou redémarrer son smartphone, faire une capture d’écran ou appeler les urgences.

Ces boutons d’action sont maintenant situés sur la partie supérieure de l’écran. On retrouve en dessous une intégration de Google Pay pour accéder rapidement à sa ou ses cartes bancaires enregistrées et faire un paiement sans contact facilement. On retrouve ensuite un espace dédié à la maison connectée pour contrôler ses lampes, ses portes, son thermostat, sa caméra de surveillance et plus encore. Bien évidemment, les éléments en question doivent être connectés pour voir être contrôlés depuis le smartphone.

Les captures d’écran ci-dessus viennent d’une documentation d’Android 11 publiée (puis supprimée) par Google. Mais Mishaal Rahman de XDA-Developers a pu mettre la main dessus avant la suppression.

Il faudra attendre la présentation officielle de Google pour Android 11 afin d’en savoir plus. La présentation aurait dû avoir lieu le 3 juin, mais Google a décidé de la reporter à une date ultérieure au vu de la situation tendue aux États-Unis en ce moment avec la mort de George Floyd.