Google retarde les annonces concernant la bêta d’Android 11

Google avait prévu une journée excitante pour tous les amateurs et utilisateurs Android pour le 3 juin, où l’entreprise devait présenter des nouvelles fonctionnalités arrivant sur Android 11. Mais le géant de la tech a finalement décidé de remettre à plus tard cet événement, à cause du mouvement social en train de prendre une ampleur gigantesque aux Etats-Unis, les déclarations de Trump ayant jeté de l’huile sur le feu. La firme a expliqué sa décision dans un tweet : « Nous sommes excités à l’idée de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n’est pas le moment de célébrer. Nous décalons ainsi l’événement du 3 juin et le déploiement de la beta. Nous reviendrons bientôt avec plus de détails sur Android 11. »

La déclaration ne désigne pas directement les mouvements sociaux, mais il est difficile d’imaginer une autre raison : ce qui était à l’origine un mouvement de protestation après la mort de George Floyd dans le Minnesota touche maintenant tout le pays, et les pillages et autres feux sont malheureusement de la partie. Google a certainement fait ici la décision la plus logique du point de vue du business, mais aussi de l’humain.