Reverb G2 : le casque VR haute définition issu de la collaboration entre HP, Valve et Microsoft

Les rumeurs avaient donc raison : le Reverb G2, successeur direct du casque VR Reverb, est bien issu d’un partenariat entre Valve, Microsoft et HP ! Ce nouveau casque Windows Mixed Reality propose toujours une définition d’écran très élevée par rapport à la concurrence (2 160 x 2 160 pixels pour chaque oeil), mais HP promet cette fois une dalle LCD de bien meilleure qualité (absence d’artefacts lumineux) sans oublier les nouvelles lentilles conçues par Valve. Le champ de vision est de 114° (110° pour le Vive Cosmos et 120° pour le Valve Index) et la fréquence d’affichage culmine à 90 Hz. HP promet un plus grand confort à l’usage grâce à l’emploi de mousse à mémoire de forme (et malgré un poids de 550 grammes) ainsi qu’un meilleur rendu sonore à 360° via des oreillettes en léger surplomb du pavillon de l’oreille.

Le Reverb 2 dispose de caméra frontales, et de deux autres caméras sur les côtés (une amélioration par rapport au premier Reverb), ce qui devrait assurer une meilleure reconnaissance des manettes ou du hand-tracking. Bon point aussi, il sera désormais possible de régler l’écart l’écart interpupillaire. Le casque Reverb G2 est exclusivement filaire : un unique câble DisplayPort de 6 m relie le casque au PC et HP. Last but not least, les manettes seraient sensiblement identiques aux manettes VR modernes qui accompagnent désormais les dernières générations de casque. Le HP Reverb G2 sera proposé en précommande en France dès le mois de juillet et devrait être proposé à la vente au mois de septembre à un tarif avoisinant les 720 euros, ce qui semble plutôt concurrentiel face aux 799 euros du Vive Cosmos ou des 1079 euros du Valve Index.