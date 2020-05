Mi Stick TV : la clé HDMI de Xiaomi arrivera bientôt en Europe

Cousine de la Fire TV Stick d’Amazon ou de la Chromebit de Google, la Mi Stick TV est la clé HDMI de Xiaomi destinée avant tout aux propriétaires de téléviseurs n’intégrant pas nativement des services de SVoD (ou tout autres services intégrés). Xiaomi ne fournit pas de détail technique, mais la Mi Stick TV devrait disposer d’un SoC Amlogic S905 Y2 capable d’afficher en UHD + HDR, de 2 Go de RAM, de 8 go de stockage eMMC, et bien sûr d’un port de connexion en HDMI. Ce minuscule boitier prendrait aussi en charge l’audio DTS sur 5 canaux. En revanche, il faudra se contenter du Wi-Fi 5. Cette micro-box sera livrée avec une télécommande compatible Bluetooth 4.2 qui permettra d’accéder directement à plusieurs plateformes de SVoD (comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo), mais les plus geeks pourront utiliser les commandes vocales via Google Assistant. La Mi Stick TV devrait bientôt arriver en Europe à un tarif avoisinant les 50 euros (Xiaomi n’a encore rien confirmé).