Windows 10 : la mise à jour Mai 2020 est truffée de bugs

Microsoft a proposé cette semaine la mise à jour Mai 2020 de Windows 10 et celle-ci, bien qu’elle ait connu une phase de test, est truffée de bugs. Il n’y a même pas besoin d’attendre le retour des utilisateurs : c’est Microsoft directement qui évoque les bugs connus.

Les bugs sont les suivants :

— Les appareils sous Windows 10 avec certains pilotes Realtek peuvent ne pas pouvoir se connecter à plus d’un périphérique Bluetooth.

— Erreurs ou problèmes pendant ou après la mise à jour des appareils avec les pilotes audio Conexant ISST.

— Erreurs ou problèmes pendant ou après la mise à jour des appareils avec certains pilotes audio Conexant, au point de provoquer un écran bleu de la mort.

— Problèmes liés à l’utilisation de la propriété ImeMode pour contrôler le mode IME pour les différents champs de saisie de texte.

— Le taux de rafraîchissement variable (VRR) ne fonctionne pas comme prévu sur les appareils équipés d’un Intel iGPU : l’activation du VRR sur les appareils concernés n’activera pas le VRR pour la plupart des jeux, en particulier les jeux utilisant Direct X 9.

— Les appareils utilisant les docks Thunderbolt peuvent recevoir une erreur d’arrêt lors du branchement ou du débranchement du dock.

— Les appareils avec plus d’un adaptateur réseau capable de fonctionner en mode « Always On, Always Connected » peuvent présenter des problèmes.

— Pas de saisie à la souris avec les applications et les jeux utilisant GameInput Redistributable.

— Des problèmes de mise à jour ou de démarrage des appareils en présence de aksfridge.sys ou aksdf.sys

— Des problèmes avec les anciens pilotes Nvidia (GPU)