Les jeux The Witcher ont dépassé les 50 millions de ventes

Voilà maintenant cinq ans que l’épique conclusion de la trilogie de jeux The Witcher est sortie, ce qui est loin de freiner sa popularité : CD Projekt Red vient en effet d’annoncer que les ventes ont dépassé le cap des 50 millions d’unités cette année. Sans doute considérablement poussés par des sorties de spin-offs comme le jeu de Gwent ou Thronebreaker: The Witcher Tales et même par la fidèle adaptation sortie sur Netflix, ces chiffres restent impressionnants quand on prend en considération le genre du jeu, mais aussi son univers extrêmement mature, chose devenue malheureusement trop rare de nos jours.

L’année dernière, à la même période, le studio avait déclaré que les 40 millions de ventes avaient été dépassées, The Witcher 3 constituant plus de 50% de ces chiffres. Après un calcul rapide, on constate donc que 10 millions d’unités ont été vendues sur l’année passée, et même avec l’arrivée du titre sur de nouveaux supports comme la Switch, cette augmentation reste considérable. La tendance devrait cependant freiner étant donné qu’aucun nouveau contenu de la franchise n’est prévu pour l’instant, mais dès 2021, arrivée probable de la saison 2 du show sur Netflix, il ne serait guère étonnant de voir les jeux se vendre à nouveau de façon conséquente.