Twitter : programmer un tweet est maintenant possible

Twitter a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui était réclamée par certains utilisateurs : la possibilité de programmer un tweet. C’est maintenant disponible depuis Twitter.com. Ce système a été testé avec certains utilisateurs depuis novembre dernier et il est maintenant proposé à tout le monde.

La programmation est très simple à utiliser. Il suffit de rédiger son tweet, cliquer sur l’icône dédiée avec l’horloge et le calendrier, faire son choix et confirmer. L’utilisateur peut définir le jour, le mois, l’année et l’heure de publication. Il peut également voir les tweets qui ont déjà été programmés.

Il n’est pour l’instant pas précisé quand cette fonctionnalité sera proposée sur l’application mobile du réseau social. Un système natif est en tout cas le bienvenu : il n’est plus nécessaire de passer par une application tierce qui pouvait inclure ce système de programmation.

En outre, Twitter annonce qu’il est maintenant possible de sauvegarder un tweet dans les brouillons depuis Twitter.com. Il y a un point à prendre en compte : les tweets sauvegardés dans les brouillons ne se synchronisent pas entre Twitter.com et l’application mobile. Du moins pas pour l’instant.