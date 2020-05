YouTube : les chapitres sur les vidéos sont disponibles pour tous

Après une phase de test il y a quelques semaines, place au déploiement des chapitres pour tout le monde sur YouTube. C’est accessible pour n’importe quel créateur de contenu et c’est très simple à mettre en place.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020