Le streaming en 1440p arrive sur la Stadia

Une nouvelle mise à jour vient d’arriver sur la Stadia, qui a encore bien des choses à prouver pour se faire une véritable place chez les joueurs. Il s’agit d’une résolution supplémentaire en 1440p qui est désormais proposée sur le Chrome de Stadia, ce qui devrait permettre aux utilisateurs ayant des écrans à haute résolution de passer au dessus des 1080p et de profiter de leur matériel. Il faudra cependant remplir toutes les conditions du 4K pour pouvoir activer l’option : un abonnement à Stadia Pro, une connexion minimale à 35Mb/s, une TV ou un moniteur 4K avec Chromecast Ultra, ou un PC au hardware VP9 pour se charger du décodage.

La mise à jour apporte également deux nouveaux jeux. Jotun : Valhalla Edition, un jeu d’exploration centré sur la mythologie nordique, et Sundered : Eldritch Edition, un jeu de plateformes, disponibles respectivement pour 15$ et 20$. Les joueurs Stadia pourront aussi obtenir gratuitement The Elder Scrolls Online, compatible en crossplay avec la version PC à partir du 16 juin, et se procurer l’extension de Mortal Kombat 11 : Aftermath pour la somme de 40 dollars.