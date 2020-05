GTA 6 pourrait sortir en 2023

Après avoir annoncé la semaine dernière que les studios allaient être bien occupés, avec 93 jeux de prévus par Take Two pour les cinq prochaines années, le PDG de la firme vient de lâcher ce qui est potentiellement un gros indice en ce qui concerne la sortie de GTA 6. C’est un formulaire rempli pour l’United States Securities and Exchange Commission, contenant entre autres choses les obligations contractuelles annuelles, ainsi que les investissements prévus pour les années à venir, qui a mis la puce à l’oreille de Jeff Cohen, analyste en investissements pour VentureBeat.

Plus précisément, c’est le budget marketing de l’année fiscale 2024 qui saute aux yeux : le studio prévoit de dépenser plus de 89 millions de dollars dans les campagnes et la publicité, soit deux fois plus que les années suivante et précédente, et neuf fois plus qu’en 2021. D’après Cohen, il pourrait s’agir là d’un signe indiquant l’arrivée de GTA 6, ce qui est cohérent quand on observe le budget marketing de GTA 5, qui avait dépassé de loin les 100 millions de dollars. Même si rien n’est sûr, l’analyste s’est rarement trompé dans le passé, et avait déjà prédit correctement l’arrivée de Red Dead Redemption 2.