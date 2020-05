La TV LG OLED en 48 pouces arrive en juin

Malgré une épidémie qui a retardé voire annulé bien des événements dans le monde de la tech, LG a décidé de tenir bon et de ne pas modifier son calendrier de sorties. C’est pourquoi d’après une annonce faite directement sur le site du constructeur, ce dernier a commencé le déploiement de sa nouvelle gamme d’écrans OLED en 48 pouces. Tout le monde n’y aura pas accès tout de suite, certains « marchés clés » en Europe et en Asie pourront s’équiper dès le mois de juin, et la firme assure que l’Amérique du Nord et « d’autres pays-cibles » devraient suivre.

Il s’agit du premier écran OLED de cette taille pour LG, et pour 1499 dollars, la société mise gros : d’après les annonces, sa taille relativement petite et sa grande résolution en font un appareil à la densité de pixels équivalente à celle d’un écran 96 pouces en 8K. L’appareil contient de plus le système G-Sync de Nvidia, pour éviter le tearing lors des jeux PC qui demanderaient une résolution et un framerate conséquents. Le contenu 4K sera géré jusqu’à 120 fps, en Dolby Vision ou HDR 10, et on trouve dans l’appareil un ARC amélioré, un mode latence-basse automatique, et du VRR (variable refresh rate), ce qui devrait en faire un écran de choix pour accompagner les sorties des prochaines consoles qui arriveront d’ici la fin de l’année.