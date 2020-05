Google n’a pas l’intention d’être à 100% en télétravail

Sundar Pichai, le patron de Google, a accordé une interview à Wired dans laquelle il a abordé de nombreux sujets, dont celui de la gestion de l’entreprise pendant cette période de crise sanitaire. Selon lui, Google ne va pas devenir une entreprise à 100% en télétravail.

Twitter a déjà annoncé que ses employés pourront être en télétravail « à vie » s’ils le désirent. Chez Facebook, on s’attend à ce que le télétravail soit en place pour la moitié des employés d’ici 5 à 10 ans. Et chez Google ? « Je ne pense pas que nous allons nous en sortir et revenir là où nous étions avant que tout cela ne commence. Je m’attends donc à ce que nous nous adaptions, mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure », déclare Sundar Pichai. « J’attends de nous que nous ayons besoin d’espaces physiques pour rassembler les gens, absolument. Nous avons prévu beaucoup de croissance à l’avenir », a-t-il ajouté.

Dans la même interview, le dirigeant de Google a évoqué le partenariat entre son groupe et Apple pour le développement de l’API permettant la création d’applications de traçage des contacts, aussi bien sur Android que sur iOS. Il dit notamment qu’il est tout à fait partant pour d’autres collaborations entre Apple et Google sur d’autres thèmes à l’avenir.