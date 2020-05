Le parc Universal d’Orlando va rouvrir ses portes le 5 juin

La crise du coronavirus n’a épargné personne dans le monde du divertissement, et les parcs d’attractions ont été en première ligne quand les mesures de confinement ont été déclarées. Aussi, même les plus grands comme Disney ou Universal ont été touchés, enregistrant dans le domaine des pertes et des fermetures historiques. On dirait bien cependant que cette période touche à sa fin : après il y a peu le Disneyland Shanghai, c’est au tour du parc Universal d’Orlando de rouvrir ses portes petit à petit, à partir du 5 juin. Bien entendu, ce retour se fera dans le respect de règles de sécurité et d’hygiène imposées par l’état.

Ainsi, la distanciation sociale devra être respectée dans les files d’attente, les masques et des contrôles de température seront obligatoires pour le staff comme pour les visiteurs. La décision a été prise malgré des conditions pas vraiment favorables : les Etats-Unis, malgré un nombre de cas et de décès en légère baisse, sont encore fortement touchés par le COVID-19, et le pays peine encore à trouver une politique suivie par tous ses Etats. Et la maigre déclaration du studio supposée le décharger de toute responsabilité n’est pas forcément des plus rassurants : « Notez que tous les lieux publics rassemblant des personnes présentent un risque inhérent d’exposition au COVID-19, et que nous ne pouvons pas vous garantir que vous ne serez pas exposés pendant votre visite. »