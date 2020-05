Disneyland Shanghai va rouvrir ses portes le 11 mai

D’après Bob Chapek, PDG de Disney, la firme serait sur le point de rouvrir son parc en Chine, et ce après plus de trois mois d’inactivité totale, ce qui représente pour l’entreprise un manque à gagner colossal. Aussi, même si la crise de COVID-19 est loin d’être finie, Disneyland Shanghai va ouvrir ses portes à nouveau le 11 mai, et pourrait être le premier d’une série de tests qui pourraient concerner la France, les Etats-Unis, le Japon et Hong Kong. Ces potentielles réouvertures se feraient dans des conditions très précises de sécurité et d’hygiène dont Shanghai sera le pilote.

Le gouvernement chinois a par exemple autorisé la firme à procéder à condition que le parc n’opère qu’à 30% de sa capacité maximum, ce qui représente malgré tout environ 24.000 personnes. Le PDG semble totalement d’accord avec cette idée, et a même avancé que l’installation accueillerait bien moins de clients que cette limite. Les masques seront également obligatoires, pour le staff comme pour les invités, à l’exception des employés déguisés qui devraient se tenir à une distance raisonnable des foules. En plus de la distanciation sociale, tout ce petit monde sera également soumis à des contrôles de température.