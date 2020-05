Valve lance les invitations pour la beta d’Artifact 2.0

Il y a plus d’un an, Valve avait tenté de détrôner Hearthstone, qui régnait à l’époque en maître sur le marché du jeu de cartes à collectionner virtuel. Pour ce faire, le studio avait développé Artifact, malheureusement largement dépassé par les ambitions de l’entreprise : un gameplay peu engageant qui ne permettait pas de justifier le modèle économique avec un prix d’accès relativement élevé, à la limite du pay-to-win. Aussi, plutôt que de tenter de sauver les meubles à grands coups de mises à jour, Valve avait finalement décidé d’arrêter le tout, et de renvoyer son projet à l’étude.

C’est ainsi que nous avons aujourd’hui des nouvelles d’Artifact 2.0, la refonte sur laquelle le studio a tout misé. Et elle pourrait bien être plus proche que prévu, puisque Valve vient de lancer les inscriptions pour la beta du titre. Les joueurs ayant participé à la version précédente seront prioritaires, comme l’indique l’annonce faite sur Twitter, mais personne n’est exclu, et tout le monde peut s’inscrire et tenter sa chance pour être les premiers à découvrir le soft reboot. Cette première beta fermée devrait être suivie d’un test ouvert à tout le public disponible, même si le calendrier n’est pas bien précis en ce qui concerne la durée des tests.

The Artifact Beta 2.0 signup page is live.https://t.co/ahaXEz1Ol3

Everyone is welcome to sign up, but players of the original version will be given priority. If you were expecting an email from us but didn't get it for any reason the link above will still work for you.

— Artifact (@PlayArtifact) May 22, 2020