Le Royaume-Uni veut sortir Huawei de ses réseaux 5G

Le Royaume-Uni avait décidé plus tôt dans l’année que Huawei serait un partenaire de choix pour concevoir et déployer son infrastructure réseau 5G. Mais ce partenariat aura été de courte durée : d’après des officiels du gouvernement, ce dernier souhaiterait que d’ici 2023, il ne reste plus une trace du constructeur ou de son équipement en ce qui concerne le nouveau réseau. La décision viendrait directement de Boris Johnson, déjà soupçonneux vis-à-vis de l’entreprise au début du projet, et dont l’inquiétude s’est exacerbée avec la crise du coronavirus qui a mis a mal le monde.

Et même si cette idée fera certainement très plaisir aux Etats-Unis, l’administration Trump insistant sur la possibilité que la firme ne soit qu’un couvert pour permettre à la Chine de consolider son réseau de surveillance, sa mise en place ne sera pas une mince affaire : le coût de l’installation serait aux alentours des 500 millions de livres, et la rupture du contrat pourrait coûter bien plus cher encore. Victor Zhang, de Huawei, a quant à lui affirmé ne pas comprendre ces rapports, qui n’ont selon lui « aucun sens. » Il a ajouté que le pays a choisi Huawei pour avoir accès « aux meilleures technologies possibles, à plus de choix, d’innovation et de fournisseurs. »