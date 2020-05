Jurassic World : Dominion ne sera pas le dernier film de la franchise

Après un deuxième épisode bien décevant qui n’aura au final servi qu’à préparer le prochain film de façon pour le moins poussive et maladroite, ce dernier ne devrait plus tarder à arriver dans nos salles. L’enjeu devrait être assez facile à deviner, avec un film catastrophe qui nous propose un univers où l’humanité doit faire face aux dinosaures dans son quotidien, et non plus juste dans un parc sur une île perdue dans le pacifique. La question se pose alors quant au futur de la franchise : où va-t-on à partir du troisième volet de la trilogie Jurassic World ?

Frank Marshall, producteur de Jurassic World : Dominion, nous a apporté une réponse claire. Son film ne sera pas la fin de la série d’après une interview accordée à Collider. Il va même beaucoup plus loin de ça : « C’est le début d’une nouvelle ère. Les dinosaures sont maintenant sur le continent, parmi nous, et j’espère qu’ils y resteront un bon moment, » a-t-il déclaré. On espère en tout cas que ce prochain opus saura relever le niveau et les enjeux que les deux précédents ont eu tant de mal à installer de façon cohérente. Avec le retour de grands noms comme Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern, on peut rester méfiant, car si la franchise nous a appris une chose, c’est que le fan service ne fait pas tout.