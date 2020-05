Assassin’s Creed : Valhalla tease ses rap-battles vikings

Malgré les deux dernier opus qui ont tenté de changer la donne en apportant une touche de RPG à l’action et l’infiltration d’Assassin’s Creed, la franchise va devoir continuer à se renouveler pour rester au top. Et si le changement de zone géographique et historique est un plus, il faut savoir en profiter au maximum : avec Valhalla, c’est donc toute l’imagerie Viking qui défile automatiquement dans nos esprits. Drakkars, haches, grosses barbes et hydromel qui coule à flots. Mais il est une pratique traditionnelle qui passe très souvent aux oubliettes, le « flyting. »

Le mot n’est pas très explicite, mais le concept est assez simple, et continue aujourd’hui à vivre dans bien des cultures : il s’agit tout simplement des rap-battles de l’époque. Une bonne soirée à boire et à manger se terminait souvent en effet par des joutes verbales rythmées, ou tout le monde s’insultait dans la joie et la bonne humeur. Même Odin aurait participé, battant Thor à plate couture. Cette mécanique sera de la partie selon Ashraf Ismail, qui a expliqué les bases de son fonctionnement : il faudra choisir parmi des réponses la plus appropriée à l’insulte dirigée vers Eivor et rivaliser d’éloquence afin de gagner le duel verbal et le coeur des barbus.