Twitter : l’affichage des retweets avec commentaires arrive sur Android et le Web

Les utilisateurs qui passent par l’application Android ou la version Web de Twitter sont maintenant au même niveau que les utilisateurs avec un iPhone. Le réseau social annonce aujourd’hui la disponibilité de voir les retweets avec commentaires sur ces deux supports.

Cette fonctionnalité a fait ses débuts sur iOS le 12 mai dernier et Twitter n’avait rien de précis pour l’arrivée sur Android ou la version Web, si ce n’est que ce serait pour bientôt. Il aura donc fallu attendre 10 jours, ce qui est correct dans le cas de Twitter. Il est déjà arrivé que des fonctionnalités arrivent sur iOS et débarquent seulement quelques mois plus tard sur Android.

Pour accéder aux retweets, il faut ouvrir un tweet, toucher « Retweets » puis faire son choix entre « Avec un commentaire » ou « Sans commentaire ». Les utilisateurs avaient jusqu’à présent la possibilité de voir les retweets sans commentaires uniquement.

Now on Android and web –– see Retweets with comments by tapping the Retweet count when you tap into a Tweet!

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 21, 2020