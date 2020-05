Malgré les nombreuses critiques, Lenovo travaillerait déjà sur un Razr 2 (pliable)

Le Razr pliable de Motorola/Lenovo est très loin de faire l’unanimité. Ce smartphone « à clapet » et à écran pliable, largement inspiré du smartphone culte des années 2000, aligne des spécifications franchement moyen de gamme… pour un tarif très haut de gamme (environ 1600 euros). Pour ne rien arranger, le mobile est le plus souvent indisponible, impossible à réparer, et son écran pliable s’avère au final peu résistant. La sortie récente du Galaxy Z Flip de Samsung a fini de faire passer le Razr pour un smartphone mal positionné sur le marché. Dans ce contexte, l’annonce d’un second modèle semble déjà en soi surprenante, et le devient encore plus lorsqu’on sait que ce Razr 2 (toujours pliable) pourrait sortir dès le prochain mois de septembre !

Un design indémodable, mais une fiche technique à la ramasse. Le Razr 2 pourrait combler les principaux défauts du modèle actuel

Thomas Dousson, directeur général de la branche Afrique du Sud de Lenovo, a annoncé ce nouveau modèle lors du podcast Reframed Tech, sans apporter de précisions d’ordre technique ou tarifaire. Il est tout à fait possible que Lenovo veille ce sortir ce nouveau modèle au plus vite afin d’effacer la mauvaise impression laissée par le Razr, et peut-être aussi pour avoir quelques arguments techniques à faire valoir face au Galaxy Z Flip; allez savoir…