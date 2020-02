Motorola Razr : l’écran pliable s’avère peu résistant

Le Motorola Razr s’apprête à débouler sur le marché encore restreint du smartphone pliable. Après des mois de préparation, et visiblement plusieurs reports en interne, les premiers modèles ont été remis aux testeurs et autres Youtubeurs spécialisés… et les résultats ne sont pas très bons. Plusieurs youtubeurs notent ainsi des soucis de conception générale et une relative impression de fragilité, et Cnet enfonce le clou avec un test de résistance de l’écran pliable du Razr. Ce dernier montre de gros signes de faiblesse (perte d’alignement, bruits, etc.) au bout de seulement 27000 pliage/dépliage, soit un score nettement plus faible que les 119380 pliages du Galaxy Fold !



Histoire d’enfoncer le clou, Cnet rappelle qu’un américain moyen utilise son smartphone environ 80 fois par jours, ce qui signifie que le Motorola Razr ne dépasserait pas l’année d’utilisation (et sans doute moins en usage intensif)! Un peu fort de café tout de même pour un mobile qui pourrait être facturé aux alentours des 1500 euros. Le smartphone pliable va devoir (beaucoup) gagner en fiabilité pour convaincre le grand public, sans même parler des tarifs prohibitifs.