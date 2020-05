Pac-Man fête ses 40 ans avec un Mario Maker-like

C’est officiel : Pac-Man a aujourd’hui 40 ans. 40 déjà que le concept simple mais efficace a réussi à conquérir la planète. 40 ans à manger les mêmes boules de gomme, un régime alimentaire atypique mais qui a fait ses preuves, puisque la petite boule jaune n’a pas pris une ride depuis. Et pour célébrer l’occasion, Bandai Namco et Amazon viennent d’annoncer le petit cadeau préparé en partenariat pour les fans : Pac-Man Live Studio, un jeu qui permettra non seulement de jouer au jeu en multijoueurs, mais aussi de concevoir ses propres niveaux, puis de les publier pour en faire profiter le monde.

Qu’il s’agisse du titre classique, toujours présent, ou des nouvelles fonctionnalités permettant de créer ses propres niveaux puis d’y jouer en mode co-op, aucun téléchargement ne sera apparemment nécessaire. Le jeu aura droit à sa propre page sur Twitch où tout sera géré, et l’on pourra ainsi instantanément partager nos créations (un contrôle sera très certainement mis en place pour éviter de se retrouver avec des milliers de niveaux phalliques) avec la communauté, qui commentera et votera pour les meilleurs niveaux. Pac-Man : Live Studio devrait « arriver bientôt » d’après le studio.