Netflix résilie les abonnements des comptes inactifs

Certaines personnes payent tous les mois un abonnement à Netflix et ne regardent pourtant jamais de films, séries ou documentaires. Leur compte est inactif et d’une certaine façon « inutile », mais ces abonnés ne résilient pas pour autant. Netflix prend le relais ici.

« Nous demandons à tous ceux qui n’ont rien regardé sur Netflix depuis un an de confirmer s’ils souhaitent conserver leur abonnement », indique le service de streaming vidéo. « Et nous ferons de même avec tous ceux qui ont cessé de regarder nos programmes depuis plus de deux ans. Les abonnés commenceront à recevoir ces e-mails ou notifications cette semaine. S’ils ne confirment pas qu’ils veulent conserver leur abonnement, nous l’annulerons automatiquement », précise la plateforme.

Netflix fait savoir que les personnes avec des comptes résiliés pourront réactiver leur abonnement plus tard si besoin. Elles retrouveront leurs favoris, leurs profils, leurs préférences de lecture et leurs détails de compte si elles réactivent leur abonnement dans les 10 mois qui suivent.

« Ces comptes inactifs représentent moins de 0,5% de l’ensemble de nos abonnés, à peine une centaine de milliers, déjà pris en compte dans nos prévisions financières », souligne Netflix. La plateforme ajoute avoir « toujours pensé qu’il devait être aussi facile de s’abonner que de se désabonner », d’où l’initiative du jour.