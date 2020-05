Sphero : des jouets robotiques… aux robots de sécurité

Rare survivant du secteur de la robotique éducative et de loisir, l’américain Sphero peine encore à trouver de véritables relais de croissance. Et comme souvent lorsque le grand public ne répond pas à l’appel de la nouveauté, la startup s’est tournée vers le secteur pro, et plus précisément vers les organisations qui travaillent dans le domaine de la sécurité.

Sphero fait le grand écart : du robot éducatif Sphero RVR (ci-dessus) au robot de sécurité (de type Terminator ?), il y a comme un gouffre…

Jim Booth, l’ancien COO de Sphero, lance Company Six, une filiale de Sphero qui travaillera sur des solutions robotiques et d’IA pour le compte du gouvernement américain, de l’armée américaine, et d’autres entités publiques dont les salariés travaillent « en situations dangereuses ». Company Six se pose donc peu ou prou en concurrent direct de Boston Dynamics, dont les robots sophistiquées (principalement le robot Spot) se destinent principalement au secteurs pros. Deux robots Spots ont par exemple intégré la police du Massachussetts pour épauler les agents lors de certaines interventions sensibles