Take-Two a 93 jeux prévus pour les cinq prochaines années

Si on connaît principalement Take-Two pour les titres massifs que sont Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption, l’éditeur serait sur le point de changer radicalement sa politique en diversifiant son catalogue. C’est son président Karl Slatoff qui l’a annoncé lors d’un entretien avec les actionnaires, non sans une certaine théâtralité : 93 « jeux complets » sont ainsi prévus pour les cinq prochaines années, et il a décrit cette line-up comme « la plus importante de l’histoire de la société. » Il a ensuite été question de détailler ce paquet de jeux, rangés dans différentes catégories.

63 de ces jeux seront donc des « expériences core-gaming », tandis que 17 seront plutôt orientés arcade, et 13 seront « casual », d’après Slatoff. 72 sortiront sur console, PC et plateformes de streaming comme Stadia, et le reste se trouvera sur mobile, un marché très rentable. 67 seront à acheter selon le modèle économique classique, et le reste sera en free-to-play. Enfin, 47 de ces jeux sont basés sur des licences déjà existantes, les autres étant de nouvelles IP. Mais malgré ces chiffres, 5 ans est une longue période dans le monde du jeu vidéo, aussi tous ces jeux pourraient ne pas arriver au bout de leur développement, ou changer radicalement.