La liste des TV recommandées par Netflix en 2020

Netflix a mis en ligne aujourd’hui la liste des téléviseurs qu’il recommande pour utiliser son service en 2020. Les modèles en question sont estampillés « Netflix Recommended TV »

Les modèles certifiés à ce jour sont :

Panasonic HX750 / HX800 / HX810 / HX820 / HX830 / HX850 / HX880 / HX900 / HX940 / HX970

Samsung QLED 8K / QLED 4K / TV Lifestyle / Q950TS / Q900TS / Q800T / Q90T / Q80T / Q70T / The Sero / The Frame / The Serif

Sony BRAVIA X80H(XH80) / XH81 / X95H(XH95) / Z8H(ZH8) / Z9H et A8H(A8)/A9S(A9)

Les Smart TV portant le logo « Netflix Recommended TV » ont passé avec succès un test rigoureux garantissant de bonnes performances et un accès facile à Netflix, selon les dires de la plateforme. Le support de la 4K, du HDR, des épisodes interactifs et plus encore sont des critères.

Fournir à nos membres la meilleure expérience de divertissement possible est notre principale priorité. Dans le cadre de cet engagement, nous recommandons chaque année les Smart TV qui proposent les meilleures performances, une navigation simplifiée et de nouvelles fonctionnalités qui améliorent non seulement l’expérience Netflix mais aussi l’expérience de streaming en général. Cette année, nous sommes heureux de recommander une sélection de modèles Panasonic, Samsung et Sony qui offrent un divertissement exceptionnel.

Que tous ceux qui n’ont pas l’un des téléviseurs listés ci-dessus se rassurent : Netflix fonctionne bien sur de nombreuses marques de TV. C’est juste que l’expérience est optimale aux yeux du service de streaming sur les modèles de Panasonic, Samsung et Sony.