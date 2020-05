Call of Duty retournerait en pleine guerre froide pour son prochain opus

Okami, un utilisateur Twitter que l’on connaît habituellement pour ses fuites sur la série des Call of Duty, vient de publier une image modifiée sans trop d’efforts pour annoncer que le prochain jeu sera centré sur la guerre froide. Et même si le montage photo n’est clairement pas la compétence dominante d’Okami, il est d’habitude dans le vrai en ce qui concerne la franchise. De plus, Eurogamer a également avancé que des sources avaient confirmé que le titre était actuellement en développement. On sait également grâce à un article de Kotaku datant de l’an dernier qu’un jeu dans cette période où la guerre du Vietnam était encore d’actualité était produit.

Selon TheGamingRevolution cependant, Call of Duty : Vietnam ne verra pas le jour en tant que jeu Black Ops. Les rapports se contredisent donc encore en ce qui concerne les détails du jeu. Malgré tout, il semblerait bien qu’on se dirige vers la guerre froide, ce que vient corroborer Warzone et ses secrets soviétiques. Rappelons que ce mode de jeu est supposé lier tous les prochains jeux Call of Duty, aussi on y verra très certainement bien des indices sur les titres à venir.