Facebook Shops : Facebook vient aider les commerçants avec une boutique en ligne

Facebook a décidé de donner un coup de main aux commerçants qui ont du mal pendant cette période de crise sanitaire et de confinement (bien que la situation commence à se débloquer dans certains pays, comme la France). Le réseau social annonce aujourd’hui le lancement de Facebook Shops.

Son nouvel outil permet aux commerçants et aux marques de se créer une vitrine personnalisée et attrayante, pour mettre en valeur leurs produits et leur histoire, et faciliter les ventes. Les entreprises n’auront besoin de se créer qu’une seule vitrine, la même pour Facebook et Instagram, et, plus tard, pour Messenger et WhatsApp. De plus, cette vitrine est gratuite pour les marques. En revanche, Facebook prend une commission au moment du paiement si l’utilisateur choisit de payer via le réseau social.

Les Facebook Shops se trouvent sur les pages Facebook des entreprises et sur les profils Instagram, et ils peuvent également apparaître dans des stories ou être promus dans des publicités. Les articles que les entreprises ont mis à disposition pour l’achat apparaîtront dans la boutique et les utilisateurs peuvent soit enregistrer les articles, soit passer une commande. Certaines marques permettent aux utilisateurs d’effectuer des achats directement sur Facebook, tandis que d’autres redirigent l’acheteur sur leur site Internet pour effectuer la transaction.

Les Facebook Shops sont lancés aujourd’hui aux États-Unis et cet été sur Instagram. Il faudra attendre les prochains mois pour les voir en France et ailleurs dans le monde. En outre, Facebook dit que les Facebook Shops vont évoluer avec le temps, notamment avec un programme de fidélité.