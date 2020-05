La gratuité de GTA 5 a fait planter le Rockstar Games Launcher et Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V est gratuit sur l’Epic Games Store en ce moment et sa force de frappe est importante. Il y a d’abord eu les serveurs de l’Epic Games Store qui ont été en panne pendant plusieurs heures. Voilà maintenant que c’est au tour des Rockstar Games Services et du Rockstar Game Launcher.

« En raison du nombre extrêmement élevé de joueurs, nous rencontrons actuellement des problèmes d’accès aux Rockstar Games Services, notamment avec le Rockstar Games Launcher et GTA V sur PC. Nous travaillons activement à la résolution de ce problème et vous tiendrons informés de tout changement », a tweeté Rockstar Games.

Due to extremely high player volumes, we are currently experiencing issues with access to Rockstar Games Services including the Rockstar Games Launcher and GTAV for PC. We are actively working to resolve the issue and will keep you updated of any changes.

