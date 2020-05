Une IA invente des mots et leurs définitions absurdes

On connaît tous l’importance du travail sur le vocabulaire, qu’il faut sans cesse apprendre et renouveler, surtout en cette période de crise. Mais si la lecture des classiques de Shakespeare et de Michaux ne suffisent plus à votre imagination et vos néologismes, d’autres outils plus modernes (et plus absurdes, bien entendu) viennent de voir le jour. ThisWordDoesNotExist.com est un site qui pourrait parfaitement convenir à ces attentes pour le moins particulières : le site est basé sur une intelligence artificielle qui va créer des mots en se basant sur ceux déjà présents dans le dictionnaire, tout en les accompagnant de définitions correspondantes.

Petit hic pour les anglophobes, cette page n’est proposée qu’en anglais, mais cela n’enlève rien à la créativité de certains néologismes. Le site tient de plus à le préciser : rien de tout ceci n’existe dans nos dictionnaires, proposant pour chaque mot une deuxième définition toujours identique : « un mot qui n’existe pas ; il a été inventé, défini et utilisé par l’algorithme de machine-learning. » Thomas Dimson, le développeur du site en question, a basé son travail sur le GPT-2, inventé par Open AI, et capable de créer des fake-news crédibles, comme sur ThisArticleDoesNotExist.com.