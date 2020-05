Denuvo arrive sur Doom Eternal : le review-bombing commence

Malgré des soucis au niveau de sa bande son, résultat d’une collaboration pas bien fonctionnelle avec Mick Gordon, ou encore quelques bugs ça et là, Doom Eternal est une excellente suite au reboot de 2016. Mais une nouvelle mise à jour vient d’apporter une fonctionnalité qui risque de porter préjudice au titre : non seulement les joueurs ne l’ont pas demandée, ils en ont de plus une haine viscérale. Il s’agit de Denuvo Anti-Cheat, certainement un élément indispensable à un jeu qui mise autant sur sa campagne solo. Clairement pas utile pour tous, cet add-on se lance automatiquement avec Doom Eternal, et peut être désinstallé à tout moment selon l’éditeur. Mais d’après les utilisateurs, on serait purement et simplement obligé de le réinstaller au lancement du jeu, même pour jouer uniquement à la campagne.

Et les joueurs ont fait comprendre leur mécontentement en bombardant la page Steam du titre d’avis négatifs, donnant pour résultat une réputation « moyenne » pour le jeu, avec 62% d’avis positifs en ce qui concerne les avis donnés ces derniers temps. La plupart de ces commentaires mentionnent directement Denuvo, qui peu importe la qualité du titre où on le trouve, finit au centre de polémiques ou de gros soucis. Reste à voir si les développeurs ou éditeurs auront une réponse à apporter à ce review-bombing dans les jours qui arrivent.