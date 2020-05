[#Promo] B&You lance aussi un forfait 100 Go à 11,99€/mois (à vie)

Bouygues Telecom a décidé de s’aligner sur son concurrent SFR RED qui a dégainé un forfait 100 Go pour 12€/mois à vie hier. Un forfait équivalent à 11,99€/mois est maintenant disponible avec B&You.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités. Le quota Internet est de 100 Go par mois. On retrouve aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM. L’enveloppe d’Internet est de 10 Go à l’étranger. C’est un peu mieux que SFR pour le coup qui propose 8 Go à l’étranger.

Un autre élément sympathique est que le forfait B&You propose Spotify Premium gratuit pendant trois mois (soit 29,97 euros économisés). Spotify Premium supprime la publicité sur le service de streaming musical, permet de télécharger les musiques en local pour les écouter sans connexion Internet obligatoire, de choisir les musiques précises que l’on veut écouter, de zapper à l’infini ou encore d’avoir une meilleure qualité audio.

Le forfait B&You 100 Go est disponible sur le site de Bouygues Telecom pour 11,99€/mois jusqu’au 19 mai. Il n’y a pas de hausse prévue après la première année et le forfait se veut sans engagement. Il est donc possible de partir chez un autre opérateur à tout moment sans payer de frais de résiliation.

Si vous préférez le réseau de SFR, l’offre de SFR RED à 12€/mois est disponible à cette adresse.