Des procès antitrust pourraient bientôt toucher Google

Depuis maintenant environ un an, les rapports concernant une enquête du Department of Justice des Etats-Unis sur Google se multiplient, et semblent pointer vers de nombreuses décisions qui pourraient mettre l’entreprise en mauvaise posture : en ce qui concerne les moteurs de recherche et la publicité, la firme ne respecterait absolument pas les lois antitrust en vigueur. Mais plus que des rumeurs et autres bruits de couloir, c’est aujourd’hui le Wall Street Journal qui l’affirme : il semble plus que probable que les procureurs généraux des différents Etats soient sur le point de se lancer dans des procès contre le géant de la tech.

On ne sait pas encore comment tout ceci fonctionnerait, mais deux scénarios principaux semblent vraisemblables : soit les Etats joindront leurs plaintes afin de se lancer dans une plainte fédérale, soit chacun ira directement lancer son propre procès contre Google. Tous les acteurs de cette industrie sont quoi qu’il en soit sous surveillance toute particulière depuis l’été dernier, où la Justice américaine avait affirmé que des enquêtes sur « les plateformes en ligne menant le marché » étaient nécessaires, visant ainsi directement Google, Facebook, ou encore Apple.