USA : le FBI a désormais accès aux historiques de navigation sans mandat

Difficile d’imaginer un pays plus attaché aux libertés individuelles des citoyens que les Etats-Unis. Et pourtant, son Sénat vient de voter une loi qui vient porter atteinte au concept même de respect de la vie privée : les agences comme le FBI ou la CIA et les forces de l’ordre pourront désormais accéder à l’historique de navigation de n’importe quel habitant, et ce sans avoir besoin du moindre mandat. Ce Patriot Act aurait pu être contré par un amendement renforçant la sécurité des données personnelles des citoyens, mais ce dernier a échoué à un vote près.

La période est particulièrement mal choisie pour une décision du genre, alors que bien des pays dans le monde profitent de la crise sanitaire du COVID-19 pour passer des mesures de surveillance poussées sans aucun contrôle. Certains systèmes, comme les connexions en HTTPS ou le tunneling SSH peuvent rendre plus difficile le travail de ces agences, comme l’a fait remarquer The Register, mais la popularité du Tor Browser et de ses mesures garantissant un certain anonymat va très certainement grimper en flèche comme jamais auparavant.