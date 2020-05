Chrome va ajouter un système de groupe pour regrouper les onglets

Google va améliorer son navigateur Chrome en intégrant un système de groupe au niveau des onglets. Les utilisateurs pourront regrouper les onglets dans des sections qui auront été créées par leurs soins.

Il suffira de faire un clic droit sur un onglet et choisir « Ajouter l’onglet à un nouveau groupe ». L’utilisateur inscrira le thème (« travail » par exemple) et pourra ensuite recenser tous les onglets qui concernent ce thème en question. Il est également possible de choisir une couleur pour rapidement savoir quels sont les onglets qui correspondent à chaque thème.

Google précise au passage que les groupes sont conservés à la réouverture de Chrome. Et bien évidemment, il est possible de retirer ce système de groupe à tout moment.