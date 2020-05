Insolite : la fonction X-Ray (pas si cachée) du OnePlus 8 Pro

Le capteur à filtre de couleur du OnePlus 8 Pro cache bien son jeu. Le leaker Benjamin Geskin s’est en effet rendu compte que le capteur à couleur 5 Mpx du OnePlus 8 Pro était capable de voir à l’intérieur de certains appareils et périphériques informatiques recouverts de plastique ! L’astuce ne marche pas avec tous les types de plastique, mais les essais réalisés sur un Apple TV ou une manette Oculus sont réellement impressionnants ! Bien évidemment cet affichage X-RAY ne découle pas d’une technologie à rayon X à proprement parler, technologique qui n’est pas implémentée dans le OnePlus 8 Pro. Ceci étant, il reste encore à comprendre précisément comment un « simple » capteur à filtre de couleur peut « voir » au travers de certains matériaux.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020