Intel travaille sur une IA pour détecter les tumeurs cérébrales

L’intelligence artificielle est en train de prendre une importance considérable dans le domaine de la médecine. Plus précisément, on l’utilise d’ores et déjà pour repérer des cancers du sein, des poumons, et même de la peau bien mieux que certains spécialistes. Bientôt, les tumeurs cérébrales pourraient également être à sa portée : des chercheurs d’Intel, en collaboration avec l’Université de Pennsylvanie, ou Penn Medicine, sont en train de mettre au point un nouveau type d’IA. Ce partenariat prendra ainsi la tête de 29 groupes de recherche spécialisés dans le domaine, afin de concevoir un système basé sur la plus grosse base de données de tumeurs cérébrales jamais créée.

La meilleure partie de ce système, c’est qu’il sera mis au point sans aucun partage de données sensibles de patients. La technique employée est celle du « federated learning » : l’algorithme est entraîné sur des serveurs décentralisés, ce qui permet aux différents hôpitaux du monde entier de participer à l’étude sans qu’ils aient à partager les données de leurs patients aux autres. C’est ce qui permettra aux différentes institutions de participer à la création de cette base de données massive. On ne sait pas encore combien de temps tout ce processus prendra, et l’IA en question ne sera pas disponible demain, mais avec de telles ambitions, l’attente vaudra largement le coup.