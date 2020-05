Xbox Series X : le standard des 60 images/seconde ne sera pas pour tous les jeux

Depuis les premières annonces concernant la prochaine console de Microsoft, un argument est particulièrement martelé par les équipes du marketing : la Xbox Series X ne sera rien de moins qu’un « véritable bond générationnelle en puissance de calcul et d’affichage. » Phil Spencer avait expliqué que les jeux seraient donc « en 4K à 60 FPS, avec la possibilité de monter jusqu’à 120 FPS, avec la compatibilité VRR (Variable Refresh Rate) et une capacité 8K. » Mais la présentation de Valhalla, le prochain opus de la franchise Assassin’s Creed, a remis en question ce prétendu nouveau standard de la console.

Ubisoft a effectivement annoncé que le titre tournerait à un minimum de 30 FPS, ce qui réduit considérablement la force de cet argument technique. Aaron Greenberg, responsable marketing Xbox, a déclaré hier dans un tweet que « les développeurs auront toujours la flexibilité de choisir comment utiliser cette puissance, aussi atteindre les 60 FPS n’est pas une obligation. » La souplesse et la marge de manoeuvre accordées aux développeurs n’est clairement pas une mauvaise nouvelle. Le fait que certains titres soient en deçà des 60 FPS ne serait d’ailleurs pas un problème en soi, si ce « nouveau standard » n’était pas présenté comme le principal argument de vente de la console.

Developers always have flexibility in how they use the power, so a standard or common 60fps is not a mandate.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 12, 2020