Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 : une version remaster annoncée sur PS4, Xbox One et PC

Tony Hawk’s Pro Skater est de retour ! Cette série de jeu vidéo, qui a fait ses débuts en 1999 sur PlayStation, revient cette année dans une version remaster. Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 seront proposés sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store) le 4 septembre.

Le titre est développé par le studio Vicarious Visions. Il comprend tous les illustres skaters de l’époque, dont Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska et, bien sûr, Tony Hawk. Les niveaux, les tricks, les modes et les morceaux de la bande originale de légende des volets d’origine sont présents et il y aura aussi du nouveau, comme un mode multijoueur en ligne.

Les niveaux vous demanderont de remplir des objectifs et certains d’entre eux seront inédits, mais vous pourrez aussi en profiter en coopération, que ce soit en local ou en ligne. De plus, le mode « Créer son Skatepark » dispose dorénavant d’un éditeur de niveaux permettant de personnaliser l’environnement dans les moindres détails. D’autant que vos créations pourront être partagées en ligne avec vos amis.

Certains joueurs espéraient un tout nouveau jeu Tony Hawk’s Pro Skater cette année. Ce ne sera pas le cas, mais le remaster des deux premiers titres devrait, au moins, les satisfaire.