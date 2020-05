Le Poco F2 Pro est officialisé : Snapdragon 865, capteur 65 MPx, RAM LPDDR5… pour 500 euros

Après des mois d’attente et même quelques rumeurs d’abandon du modèle, le Poco F2 Pro est enfin officialisé. Très ressemblant au Redmi K30 Pro (normal, on trouve Xiaomi derrière ces deux modèles), le Poco F2 Pro réalise la prouesse d’embarquer des composants de pointe (vraiment de pointe) dans un mobile tarifé à moins de 500 euros : le Poco F2 Pro est « motorisé » par un Snapdragon 865 compatible 5G et épaulé 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 (44 Go/s), la capacité de stockage est de 128 ou 256 Go (UFS 3.1 à 777 Mo/s), la batterie atteint 4,700mAh (charge rapide 30W) et enfin, l’écran de 6,67 pouces en technologie AMOLED atteint la résolution FHD+ en 60Hz (le capteur d’empreintes est d’ailleurs situé sous cette dalle).

Le gros bloc optique à l’arrière contient pas moins de 4 capteurs (capteur principal 64 megapixels Sony IMX686 + 13 MPx ultra large + 5 MPx pour la macro + 2 Mpx pour le calcul de la profondeur de champ) tandis que le capteur frontal à selfie de 20 MPx est logé dans un tiroir de type pop-up. Les vidéos peuvent être enregistrées en 8K/30 images/seconde ou en 4K/60 images/seconde ! On n’arrête pas le progrès… Enfin, le système d’exploitation intégré est Android 10.

Les tarifs sont de 499 euros pour le Poco F2 Pro 6Go de RAM/128 Go de stockage, et de 599 euros pour le modèle doté de 8Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil est disponible en 4 coloris : Neon Blue, Phantom Blue, Electric Purple, et Cyber Gray.