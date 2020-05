Elon Musk menace de déplacer le QG de Tesla hors de Californie

Un nouvel épisode vient de sortir concernant le drama opposant Elon Musk et Tesla au bon sens, mais surtout aux lois de la Californie. L’entreprise souhaitait ramener d’un seul coup 30% de ses employés à l’usine de Fremont, ce qui allait directement à l’encontre des mesures imposées par la province d’Alameda. Les autorités locales affirment « avoir communiqué directement et travaillé en étroite collaboration avec Tesla sur le terrain à Fremont. » Il s’agit là selon les agences d’un « effort collaboratif de bonne foi pour développer et implémenter un plan sûr pour rouvrir tout en protégeant la santé et le bien-être des milliers d’employés qui se déplacent et travaillent à l’usine de Tesla. »

Et alors que tout semblait bien se passer, la province a décidé d’étendre pendant le mois de mai les mesures de confinement. La mauvaise nouvelle de trop pour Musk, qui s’est répandu sur Twitter, déclarant que Tesla avait attaqué en justice Alameda County, et que le QG de la firme serait déplacé au Texas, ou au Nevada. La menace pèse son poids, étant donné l’économie de la Californie que de plus en plus d’entreprises semblent fuir, Tesla étant par exemple le dernier constructeur automobile de la région.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020