Le X-37B de l’Air Force va retourner en orbite

Le mystérieux appareil spatial X-37B de l’US Air Force s’apprêterait à retourner en orbite terrestre basse après une année intense. En effet, l’an dernier, l’appareil a battu tous les records en accomplissant sa cinquième mission. Il repartira donc le 16 mai depuis Cap Canaveral, et ce lancement est très important : l’Air Force possède toujours techniquement l’avion, c’est en revanche la nouvelle division de l’US Space Force qui s’occupera de gérer et de superviser le lancement et toutes les opérations jusqu’à l’atterrissage.

Après maintenant dix ans de service, peu d’appareils ont atteint une telle longévité au sein de ce département, et malgré sa certaine popularité, on ne sait pratiquement rien des missions accomplies par l’appareil, qui sert principalement à des opérations expérimentales classifiées. Pour cette mission à venir, l’agence a cependant révélé que ce sixième décollage servira à déployer un petit satellite développé par l’US Air Force Academy, le FalconSat-8. D’après Randy Walden, le Directeur et Program Executive Officer du département de l’Air Force Capabilities Office, cette prochaine mission est une « étape majeure » pour tout le programme du X-37B, qui devrait lui permettre de travailler sur de toutes nouvelles expérimentations.