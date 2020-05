Alors que Doom Eternal a amené à un nouveau niveau la chasse aux démons, avec toujours plus de démons, de violence et une bande-son complètement folle bien que souffrant de quelques soucis de compression, les développeurs n’ont pas fini de travailler sur le titre. En plus des traditionnels correctifs, la prochaine mise à jour majeure du jeu, sobrement nommée « Update 1 », s’attaquera directement aux mécaniques de base du jeu : chaque fois qu’un joueur meurt pendant la campagne, le démon qui l’a tué est envoyé immédiatement dans la partie d’un autre joueur, avec des caractéristiques augmentées.

L’idée n’est pas mauvaise, et permettra aux joueurs d’affronter de nouveaux défis dans des niveaux où on ne s’y attendrait pas forcément. En cas de succès, ce sera l’occasion de faire le plein de points d’expérience et de ressources. La mise à jour va également ajouter la protection Denuvo Anticheat, du leveling supplémentaires pour ceux qui auraient déjà atteint le cap, ou encore un nouveau tuto. Le studio en a également profité pour teaser le premier DLC du titre, qui devrait faire voyager les joueurs lors de la nouvelle campagne.