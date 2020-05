Insolite : les Detroit Lions annoncent leur calendrier sur Animal Crossing

Comme le veut la tradition aux Etats-Unis, c’est l’époque de l’année où les 32 équipes de la National Football League dévoilent le calendrier de la saison à venir. Dans les conditions actuelles, on peut se dire que ces déclarations sont optimistes. Mais si certaines équipes ont révélé les rencontres à venir de façon assez classique, d’autres ont choisi des méthodes un peu plus originales. C’est le cas des Detroit Lions, qui ont publié leur planning avec une vidéo d’Animal Crossing directement sur leur compte Twitter. Vous avez bien lu.

Ainsi, on retrouve dans la vidéo de 7 minutes différents symboles et clins d’oeil supposés représenter les différentes équipes à affronter : on voit le personnage manger une pêche pour le match contre les Atlanta Falcons, ou encore enterrer un ours en peluche pour la rencontre avec les Chicago Cubs. Même si certaines images vont chercher loin les métaphores visuelles, on ne peut que saluer l’effort de créativité de l’équipe derrière la vidéo. A l’image de nombreux joueurs dans le monde, les Lions remercient le jeu pour l’aide considérable qu’il apporte pour supporter plus facilement les conditions de vie difficiles pendant l’épidémie de COVID-19.