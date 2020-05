The Mandalorian : Temuera Morrison sera Boba Fett dans la saison 2

La saison 2 de The Mandalorian va accueillir des personnages que les fans de Star Wars connaissent bien. Après avoir appris qu’il y aura Ahsoka Tano (jouée par Rosario Dawson), The Hollywood Reporter annonce que Temuera Morrison sera présent au casting pour incarner le chasseur de primes Boba Fett.

Temuera Morrison était présent dans l’épisode II (L’Attaque des clones) en tant que Jango Fett, le « père » de Boba Fett. Autant dire que sa présence en Boba Fett dans The Mandalorian est un joli clin d’œil étant donné que son « fils » est en réalité un clone de lui-même.

Le public a découvert Boba Fett pour la première fois à l’écran en 1980, année où est sorti L’Empire contre-attaque, à savoir le cinquième film Star Wars dans l’ordre chronologique et le deuxième dans l’ordre de sortie. Il est réapparu dans l’épisode VI (Le retour du Jedi), film où les spectateurs peuvent penser que le chasseur de primes est mort.

La deuxième saison de The Mandalorian est prévue pour cet automne sur Disney+. Et toujours selon The Hollywood Reporter, Boba Fett aura un petit rôle dans la saison. Il ne faut pas s’attendre à une histoire développée autour du personnage, un peu comme ce fut le cas dans la première trilogie des films Star Wars.