Présentation des jeux Xbox Series X : les joueurs sont déçus, Microsoft s’excuse

Microsoft a organisé un Inside Xbox cette semaine pour dévoiler des jeux prévus sur la Xbox Series X. Les joueurs ont été déçus par ce rendez-vous et n’ont pas hésité à le faire savoir : la vidéo de l’évènement sur YouTube affiche 44 000 J’aime et 32 000 Je n’aime pas.

Quel a été le problème ? Il y a eu peu de « gros » jeux, il n’y a pas eu de claques graphiques pour certains titres et surtout le gameplay était manquant, notamment pour Assassin’s Creed Valhalla alors qu’Ubisoft avait fait monter la sauce à ce sujet avant l’Inside Xbox.

Microsoft a été conscient de la déception des joueurs et Aaron Greenberg, en charge du marketing pour la Xbox, réagit aujourd’hui :

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚

Ashraf Ismail, le directeur de la création pour Assassin’s Creed Valhalla, a également pris la parole :

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020